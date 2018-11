De acuerdo con City Noticias, el incidente se presentó en el barrio Cerros de Oriente, localidad de Rafael Uribe Uribe, luego de que el bus se desenganchó del carro de carga, se rodó y quedó estancado a pocos centímetros de uno de los paraderos zonales.

El vehículo azul, operado por la empresa Tranzit, era movilizado a un patio de esa localidad, y aunque no dejó personas lesionadas puso en peligro la vida de varias personas que esperan transporte en ese lugar, según el periodista de ese medio.

Para conocer las causas del incidente City Noticias se contactó con Tranzit que en un comunicado respondió:

“Tranzit S.A.S no es responsable del mal manejo del vehículo de tipología grúa ya que no hace parte de nuestra compañía. Con vehículos tercereados para transportar los móviles de la empresa y cualquier novedad presentada es el conductor de la grúas el responsable al no tomar las medidas necesarias”.