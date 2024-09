Por: El Espectador

La localidad Ciudad Bolívar de Bogotá tuvo un extenso día de bloqueos debido a la grave denuncia que realizaron los padres de una niña de 10 años que, al parecer, habría sido abusada en una institución distrital.

Hasta horas de la noche duraron las protestas que terminaron en desmanes y encapuchados vandalizando la institución educativa, acciones que tuvieron que ser intervenidas por la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).

El hecho habría ocurrido el pasado 16 de septiembre, al interior del colegio Arborizadora Alta sede Daniel Stiven Duque Buitrago, colegio inaugurado este año en honor al niño que murió durante el ataque explosivo en el CAI de este sector. Según denunció la madre de la víctima a City Tv, “cuando la niña nos contó lo que pasó, el colegio nos envió al médico. En la clínica nos confirmaron que la menor fue abusada”.

La denuncia del posible abuso sexual fue escalada por concejal del Bogotá

Heidy Sánchez, concejala del Pacto Histórico, escaló la denuncia y pidió a la secretaría de Educación actuar: “en el Colegio Arborizadora Alta de Ciudad Bolívar, los padres de familia denuncian un caso de presunto abuso sexual a una niña de 10 años, en este momento bloquean las vías aledañas. El colegio no responde, aunque se presentaron las respectivas evidencias, no le permiten ver las cámaras a la familia de la víctima”.

La denuncia llegó a la Fiscalía y los padres de familia exigen que se esclarezca lo que ocurrió en el colegio y se individualice al responsable de abusar a la niña. Entre tanto, los bloqueos se extendieron en la entrada del barrio Arborizadora hasta entrada la noche, incluso, con contenedores en llamas. Además, se reportaron actos vandálicos en fachadas y al interior del nuevo colegio.

¿Qué mencionó la secretaría de Educación?

La secretaría de Educación se pronunció al respecto y aseguró que activó los protocolos para proteger a la menor. “Frente al presunto caso de violencia sexual denunciado recientemente en una institución educativa, la Secretaría de Educación del Distrito y el colegio activaron los protocolos de atención establecidos y se viene brindado acompañamiento a la familia y a la comunidad educativa con la prioridad y urgencia que estas situaciones tan graves demandan”.

Entre los protocolos, se activó el código blanco y se acudió al ICBF para el acompañamiento y restablecimiento de derechos de la víctima. “Así mismo, la Secretaría de Educación y la institución educativa acompañan la denuncia ante Fiscalía General de la Nación”, añadió.

La Secretaría de Educación pide tranquilidad a la comunidad

Al final de la tarde la entidad pidió a la comunidad, no tomarse las vías de hecho: “la secretaría reitera su llamado a la sociedad a levantar su voz de rechazo ante estas situaciones, a no tomar las vías de hecho y a permitir que se surtan los procesos de investigación, y principalmente a que se restablezcan los derechos de la presunta víctima, recordando que estamos ante hechos muy sensibles y dolorosos que requieren un manejo que no vulnere o revictimice a las niñas y niños”.

