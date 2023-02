Respirar aire limpio en Bogotá parece ser un lujo que pocos pueden darse. Y en febrero y marzo, dos de los meses más secos del año, lo es todavía más, debido a las bajas precipitaciones y el alza de la temperatura, que en las últimas semanas han ocasionado incendios forestales, favoreciendo la dispersión de partículas contaminantes.

Aunque el 10 de febrero la Secretaría Distrital de Ambiente levantó la alerta Fase I por calidad del aire en Bogotá (emitida el 3 de febrero), el Ideam declaró alerta roja en Cundinamarca por incendios forestales. De acuerdo con la entidad, en lo corrido del año se han presentado 33 conflagraciones y han sido afectadas más de 200 hectáreas en todo el departamento.

Los incendios en Cundinamarca y los que se registran en la Orinoquia traen consigo la dispersión de contaminantes atmosféricos a través del aire. No obstante, no son solo estas quemas las responsables de que el aire no sea óptimo para los habitantes de Bogotá. De hecho, la mayor responsabilidad la tienen las emisiones generadas por las fuentes de la ciudad: transporte (48 %), consumo energético (19 %) , la industria (15 %), disposición final de residuos sólidos (13 %), y aguas residuales y domésticas (5 %).

Si bien en las metas del Distrito están reducir en 15 % las emisiones para 2024; en 50 % para 2030, y alcanzar la carbono-neutralidad en 2050, aún faltan estrategias y políticas para impactar positivamente la calidad del aire.

Según la investigación “Evaluación de múltiples desigualdades y políticas de reducción de la contaminación del aire”, de la Universidad de Los Andes, solo el 10 % de los bogotanos respiran un aire de calidad, mientras que el 30 % inhala el aire con las peores condiciones.