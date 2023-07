Andrea Valdiri volvió a pasar por el quirófano de una clínica de Barranquilla, pero esta vez no con el objetivo de hacer un retoque estético por vanidad, sino por un tema que estaba complicando su cotidianidad.

La bailarina e ‘influenciadora’ costeña confesó que se puso en manos de profesionales para reducirse los senos, ya que después de su segundo parto en junio de 2021, le crecieron notablemente (por efecto natural), y estos llegaron a un tamaño que la incomodaban.

“Los senos me crecieron muchísimo, una vaina espantosa porque yo decía: ‘¿Por qué me pesan?’. Me doblaba mucho, no me sentía con el cuerpo que yo quería realmente”, reveló la madre de Isabella y Adhara, quien además está casada con Felipe Saruma.

Valdiri, que reveló por qué últimamente ha estado tan ausente de las redes sociales, aseguró que su decisión de operarse el tamaño de su busto hace parte de un giro de 180 grados que le quiso dar a su vida en temas alimenticios y de rutinas físicas.

“Me operé, me sometí a una reducción de senos, porque quiero iniciar un cambio en mi cuerpo, y no se trata solo de la cirugía, sino también del compromiso personal con el entrenamiento y la alimentación adecuada”, concluyó en su reveladora entrevista.

Cirugías que se ha hecho Andrea Valdiri

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Andrea Valdiri se somete a una cirugía en sus senos. En 2021, la ‘instagrammer’ con más de 9 millones de seguidores en Instagram se cambió las prótesis mamarias (que tenían cerca de 9 años en su cuerpo).

Además de ese retoque, en ese mismo procedimiento la barranquillera se mandó a marcar el abdomen y se sacó un grasa que acumulaba en la espalda y el estómago.

Aparte de esos cambios en su cuerpo, Andrea Valdiri tiene una reducción en el tamaño de sus glúteos, detalló RCN Radio.