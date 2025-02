Por: RFI

En Haití, las bandas armadas continúan cometiendo abusos, ya sea en la capital o en zonas remotas. La ciudad de Kenscoff, en las alturas, fue atacada por bandas armadas a principios de semana. Varias personas murieron, entre ellas 12 miembros de la misma familia.

Con el corresponsal de RFI en Puerto Príncipe, Peterson Luxama

Casas quemadas, ganado robado… los atacantes se llevaron todo a su paso a principios de semana en Kenscoff, dejando a la población angustiada. Ante esta violencia, las familias se ven obligadas a huir de sus hogares y ahora duermen bajo las estrellas. Si bien la zona fue alguna vez fue un refugio del caos de Puerto Príncipe, las bandas armadas golpearon esta vez rápido y fuerte.

Gente decapitada

“Secuestraron al padre de un joven llamado Léger, lo mataron y luego lo quemaron cerca de mi casa. Otro ciudadano, que intentaba huir, fue capturado y decapitado. La señora Jacques, una hermana de mi iglesia, también fue decapitada, y los bandidos se fueron con su cabeza”, cuenta un padre de tres hijos.

Es una violencia de una brutalidad sin precedentes. En total, al menos 12 miembros de una misma familia fueron ejecutados a sangre fría. Los padres fueron asesinados cerca de su casa, mientras que las otras víctimas fueron encontradas dentro de la casa. Solo un miembro de la familia sobrevivió, debido a su ausencia durante el ataque.

Lo que sucedió en Kenscoff es simplemente inimaginable, según Naïca, quien no ha tenido noticias de sus familiares desde la ofensiva: “Miembros de mi familia han visto su casa y su tienda tomadas por los bandidos. Ahora se han instalado en la casa. Pero ya no veo a estos familiares, no sé dónde están”.

¿Hacia una operación de mantenimiento de la paz de la ONU?

La capital del país más pobre del Caribe, Puerto Príncipe, está azotada desde 2020 por la violencia de las bandas armadas que, según la ONU, podrían controlar rápidamente toda la ciudad. Una misión internacional de apoyo a la policía haitiana, liderada por Kenia, ha comenzado a desplegarse, pero su capacidad sigue siendo insuficiente.

Emmanuel Macron pidió el miércoles a la ONU que considere una “operación de mantenimiento de la paz” en Haití, ante esta violencia que desestabiliza el país y ha dejado más de 5.000 muertos en 2024. El presidente francés recibió el miércoles en París al presidente del consejo presidencial de transición de Haití, Leslie Voltaire.

