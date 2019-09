Melania se tomó el momento con buen humor, al no poder cortar la cinta, que se soltó de los extremos, mientras sostenía las incómodas e imprácticas tijeras.

Ante la frustración, la esposa de Donald Trump le cedió las tijeras al funcionario que tenía al lado y todo terminó en aplausos por parte de los niños que rodeaban a la primera dama.

El portal Actualidad RT recuerda que el obelisco ícono de la capital estadounidense fue construido en piedra, en 1884, y tiene 170 metros de altura (es la construcción más alta de la ciudad), pero estuvo cerrado al público desde septiembre de 2016, para modernizar el ascensor, luego de que se presentaran fallas y con el fin de actualizar los sistemas de seguridad.

Este es el video del particular momento de Melania Trump

ICYMI: @FLOTUS Melania Trump cut the ribbon as the Washington Monument has officially reopened, encouraging people to get outside and experience what public and federal have to offer. pic.twitter.com/B0vwp5VcFp

— Washington Examiner (@dcexaminer) September 20, 2019