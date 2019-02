De acuerdo con el diario Local 10, el secuestro ocurrió en el barrio Allapattah de Miami, y quedó registrado gracias a una cámara de vigilancia.

Las autoridades, en primer momento, pidieron ayuda a los usuarios de Twitter para identificar a la mujer raptada, pero fue encontrada el domingo e indicaron que se trató de un incidente de violencia doméstica, detalla ese medio.

Uno de los testigos, que pidió no ser identificado, indicó que el secuestrador golpeó a su víctima “unas 20 veces” y que ella le pidió que llamara al 911 (número de emergencia) porque la iban a matar.

El incidente ocurrió en 2345 NW 36 Street y las cámaras de vigilancia captaron el momento en que un hombre a bordo de un Nissan Altima blanco se bajó del auto y se llevó a la mujer.

We need your assistance identifying the female depicted in the video below, who was abducted on 2/8/19 from 2345 NW 36 St. The vehicle is being described as a newer model white Nissan Altima bearing a paper tag. Anyone with info is asked to contact our Robbery Unit @ 305.603.6370 pic.twitter.com/ytFQP9TezM

— Miami PD (@MiamiPD) February 10, 2019