El sujeto, que fue identificado como David Toaff, hizo declaraciones antisemitas a los pasajeros a bordo del avión durante todo el vuelo, relata el medio 11 Alive.

La policía de Atlanta fue alertada y antes de que aterrizaran ya estaban listos para capturar al hombre, detalla el medio norteamericano.

“Hoy un hombre en mi avión se fue en una diatriba antisemita y exigió que ‘todos los judíos levanten la mano’ para que pueda ‘identificarlos'”, tuiteo un testigo.

Today a man on my plane went on an anti-Semitic tirade and demanded “all Jews raise their hands” so he could “indentify them.” Later, during the arrest he protested and resisted arrest.

Incredible work by Atlanta police, I highly recommend watching the whole video. pic.twitter.com/1BQif8Cvfk

— Jordan Dale (@JordanDale9) 22 de noviembre de 2018