Fue este domingo por la madrugada que autoridades reportaron los terribles sucesos con relación a un tiroteo en un popular barrio de Baltimore a 60 kilómetros de Washington, se reporta que todo inicia en la celebración por el día de Brooklyn que se estaba llevando a cabo en Gretna Court, se reportan al menos 28 personas heridas y ya hay dos fallecidos.

Los detalles fueron revelados por el comisario en funciones, Richard Worley; se explica que, pasada la medianoche, la policía comenzó a recibir varias denuncias sobre el tiroteo que estaba aconteciendo en el barrio, se menciona que cuando los agentes llegaron a auxiliar, ya habían encontrado a una chica de 18 años fallecida y otro joven de 20, murió en el centro sanitario.

Quienes recibieron heridas menores acudieron por cuenta propia al hospital, pero quienes estaban heridos de gravedad recibieron auxilio por parte de la policía. Hablando del culpable de los hechos, aún no se tiene a alguien detenido por tal atrocidad, pero aseguran ya tener pista con un sospechoso, no se saben los motivos y al parecer esta persona habría disparado unas 20 a 30 veces contra la multitud.

Please see my joint statement with the @BaltimorePolice and @BaltimoreMONSE regarding this morning’s mass shooting at Brooklyn Homes in South Baltimore. This investigation is ongoing, and we will not rest until the people responsible are held accountable. pic.twitter.com/QXT61YKkvp

— Brandon M. Scott (@MayorBMScott) July 2, 2023