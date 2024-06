Por: RFI

RFI (Radio France Internationale) - radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más*, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus progra... Visitar sitio

Romain Bardet fue el vencedor en la primera etapa del Tour de Francia 2024, este sábado en Rimini (Italia), donde el ciclista francés se vistió además con el primer maillot amarillo de líder de la general. Para Bardet, 33 años, es su última participación en el Tour de Francia.



Su actuación en esta etapa inicial fue espectacular: se escapó del pelotón a 50 kilómetros de la meta y el escalador del DSM, de 33 años, terminó imponiéndose en la meta a su compañero de equipo neerlandés Frank van den Broek, con apenas cinco segundos de ventaja sobre el grupo de favoritos, que no consiguió alcanzar finalmente a los dos destacados.

En un final emocionante, los dos hombres del DSM resistieron los ataques y Van den Broek brindó la victoria de etapa a su líder al término de una jornada disputada con altas temperaturas y que fue un calvario para numerosos corredores.

Es la cuarta victoria de etapa para Bardet en un Tour, una carrera en la que llegó a terminar segundo de la clasificación general en 2016 y 2017. Sin embargo, nunca había conseguido vestir el maillot amarillo hasta ahora.

Este Tour es el último de su carrera, ya que hace unos días anunció que tiene pensado retirarse en junio de 2025.

“Es la primera vez que sonrío antes de la salida de un Tour de Francia. No pelear por la general me quita una presión enorme. Me siento por fin yo mismo, poder correr sin estar pensando en otras cosas es algo fabuloso”, afirmó Bardet.

“No conocía realmente el trazado de la etapa, pero tuve instinto”, celebró.

Esta etapa era muy dura para ser la de apertura de una gran ronda y el calor la dificultó todavía más en la travesía del pelotón y de los escapados desde Florencia hasta Rimini, en la costa del Adriático, en una etapa en la que se pasó además por San Marino, que se convirtió en el 13º país extranjero que visita el Tour de Francia en su historia.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.