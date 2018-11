La enfermedad se detectó de manera generalizada en aves hace más de un año, informa CNN, y se teme que más personas enfermen este jueves cuando se celebra el Día de Acción de Gracias, el segundo festivo más importante para los estadounidenses.

La razón, según CNN, es que ese día se consumen más de 50 millones de pavos en ese país, de los cuales se alimentan por lo menos entre 200 y 250 millones de personas, y agrega que al 5 de noviembre, la bacteria mandó al hospital a 63 personas y mató a otra.

Por su parte, el Herald Mail Media dice que las autoridades sanitarias (la USDA) mandaron recoger casi 90.000 libras de carne de pavo cruda por la sospecha de que estuviera contaminada con la bacteria.

El portal Mundo Hispánico advierte que se han encontrado rastros de salmonella en pavos vivos, crudos y en alimentos para mascotas basados en esta carne, por lo cual se teme que la bacteria esté ampliamente difundida.

