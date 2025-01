Por: RFI

Numerosos africanos se han unido a las filas rusas desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Mientras que algunos han tomado voluntariamente el uniforme a través de empresas privadas contratadas por el Kremlin, otros denuncian engaños tras haber sido atraídos por falsas promesas. Uno de ellos, un camerunés que pensaba que venía a trabajar a Rusia, quería dar testimonio para concienciar sobre el “tráfico de personas”.

Por François Mazet

“Mañana quieren que vayamos en misión suicida. Voy a entregar mi arma para no tener que ir. Probablemente me torturarán y me enviarán a prisión, pero prefiero salvar mi vida»” A mediados de diciembre, en uno de sus últimos mensajes, “Samuel” (nombre ficticio) explicaba lo harto que estaba.

Unas semanas antes, lo contactamos, se encontraba en la enfermería del campamento de su unidad en una región del este de Ucrania que no especificaremos, por motivos de seguridad. Se trata de una nueva lesión para el hombre que acababa de curar una grave herida en el brazo en un hospital militar tras un ataque con drones.

Pero Samuel nos advierte: “Aquí, en cuanto podemos caminar, nos envían al frente. Y los africanos están en primera línea. Los rusos se quedan en el campamento, y envían a los negros y a los internacionales al frente para ocupar y avanzar. Pero con cada ganancia, hay un costo, particularmente las minas, que nos diezman”.

“Un viaje a través del valle de la oscuridad y la muerte”

Para Samuel, la historia comienza en mayo de 2024. Formado como científico y habiendo trabajado para el Ministerio de Tierras, Catastro y Asuntos Territoriales (Mindcaf), recibe una llamada de uno de sus amigos, con el que ya había compartido sus sueños de expatriación: “Patrice” [el nombre de pila también ha sido cambiado, nota del editor] me preguntó cómo estaba, si todavía quería dejar el país y trabajar en el extranjero. Cansado de un trabajo mal pagado en Yaundé (capital de Camerún), no lo dudó: “Aquel día, en mi habitación, no sabía que acababa de aceptar un viaje al valle de las tinieblas y de la muerte”.

“Me dijo que era en Rusia, pero que no tenía ningún detalle, aparte del sueldo, que le habían prometido que sería enorme”, cuenta Samuel. Estaba en contacto con una mujer que se encargaba del papeleo, así que lo único que tuve que hacer fue enviar una foto de mi pasaporte. Me dijo que una vez en Moscú me cambiarían el pasaporte por uno ruso que me permitiría viajar y trabajar. Me explicó que era en un campamento militar, y que yo sería como un portero con tareas como limpiar y cocinar. Cuando me habló del sueldo y las primas, se me iluminaron los ojos. Mi madre y yo juntamos 2,5 millones de francos CFA y me fui con Patrice, que también había dejado su trabajo, y otras tres personas”.

Samuel compartió con nosotros el nombre y el número de teléfono de la agencia en cuestión, que no publicamos y con la que no hemos contactado para no exponerla. También compartió una foto de un grupo de personas deseándole “buen viaje” detrás de la pancarta de la agencia en el aeropuerto de Yaundé. En su página de Facebook, creada apenas en enero de 2024, esta agencia ofrece una amplia gama de asistencia para la obtención de visados a varios destinos, entre ellos Rusia, “sin prueba de idioma” y “a precios asequibles”.

Pero una vez en Rusia, Samuel se llevó una gran sorpresa: no fue un juego de cacerolas ni un kit de limpieza lo que le entregaron, sino un Kalashnikov, muy a su pesar. En el campamento donde se aloja durante unas semanas de clases, se codea con muchos magrebíes y subsaharianos.

Las autoridades consulares camerunesas “encubren” el tráfico de seres humanos

Samuel se encontró de uniforme, sin saber exactamente para quién luchaba ni en qué unidad: “Los contratos que nos hicieron firmar estaban adulterados. No tenemos copia del documento, no cobramos el sueldo que se suponía que debíamos cobrar. Al parecer, el comandante ruso que nos hizo firmar se queda con una parte, así que es toda una cadena”. Samuel dice que se ha puesto en contacto con la embajada de Camerún para hablar de su situación, pero en vano: “Niegan tener conocimiento de nuestra presencia aquí, a pesar de que somos muchos. Están encubriendo el tráfico de personas”.

Apunta contra la diplomacia de su país, a la que considera cómplice – “a nuestros gobiernos les importamos un bledo y nunca vendrán a buscarnos”- y recuerda que India ha conseguido la repatriación de 45 ciudadanos víctimas de engaños similares, tras haber denunciado públicamente estos reclutamientos.

Contactado por RFI, el Ministerio camerunés de Relaciones Exteriores aún no ha respondido a nuestras peticiones de más detalles.

En el entrenamiento y luego en el frente, Samuel hizo amistad con otros cameruneses, y nos transmitió mensajes de la mujer de uno de ellos, que le imploraba que le diera noticias de su marido.

Contactada por teléfono, con un bebé de menos de un año en brazos, nos cuenta: “Sus padres tenían graves problemas de salud, así que él quiso marcharse para intentar encontrar la manera de ayudar a su familia. Encontró una agencia que le habló de un trabajo en Rusia. Se fue en junio, sin dar más detalles. Entonces me di cuenta de que le habían ofrecido un trabajo en el ejército, y que había firmado un contrato de un año. Debía hacer cuatro meses de entrenamiento, pero a finales de julio me dijo que estaba en Ucrania y que se iba a una misión de diez días, y que me avisaría cuando volviera. Me dijo que rezara por él. No he vuelto a saber de él”.

“Quien se eche atrás será torturado”

Samuel describe varias fotos en las que aparece en pequeños grupos con “malienses y gambianos” en una foto, y entre “dos egipcios” en otra. “Uno murió en un bombardeo, el otro no sé cuál es su situación actual”. Por último, menciona a Patrice, “su amigo de muchos años”, que también murió “dejando cuatro hijos. Su mujer me llama, no sé qué decirle, era como un hermano, me duele mucho”. Del grupo de cinco que embarcaron en el mismo avión en Yaundé, tres murieron, mientras que otro escapó con una herida.

La realidad de los combates es un shock para este hombre que dice “no haber disparado un arma en su vida antes de venir aquí”. Los ucranianos están librando una guerra de terror, evitando el contacto para salvar sus fuerzas frente a un ejército ruso que no tiene reparos en enviar a sus auxiliares extranjeros a la refriega. “Nunca he visto a un ucraniano desde que estoy aquí”, dice Samuel. “Conozco a gente que lleva aquí dos años, nunca han visto a un ucraniano con sus propios ojos, nunca han disparado una bala contra nadie, ni siquiera hay enemigos. Ellos [los ucranianos] se esconden, huyen de nosotros, nos envían drones con bombas enormes, eso es lo que te mata, junto con las minas. Y tenemos que avanzar, no se nos permite retroceder. ‘Los rusos no retroceden’, dicen. Si te echas atrás, te torturan. Tenemos que avanzar para ocupar el terreno. Pero estamos muy mal equipados. Los rusos tienen máquinas para interferir las ondas de los drones, pero eso sólo lo usan para ellos. Nos envían a luchar y morir sin nada”.

Aunque es difícil verificar las cifras de pérdidas humanas en el conflicto ucraniano, la proporción es claramente desfavorable para Rusia y su estrategia de “carne de cañón”. Un reciente informe de un instituto estadounidense estimaba que cada kilómetro cuadrado ganado por los rusos costaba más de 50 vidas. El ejército británico, por su parte, estimó que 45.680 rusos habrían muerto en noviembre de 2024, un récord desde el inicio de la invasión.

“Ves cientos de cuerpos putrefactos y los pisas”

En estas condiciones, empujados a primera línea, pistola en mano, pero también a punta de pistola, por sus oficiales de los grupos paramilitares contratados por el Kremlin, los “reclutas” africanos no dudan en utilizar estrategias radicales para evitar la carnicería. “He visto a gente pegarse un tiro en la mano para evitar ir al frente y llegar al hospital”, cuenta Samuel. “Incluso me escondí entre los muertos para evitar los drones. Pasamos semanas sin comer, escondidos. Por eso lo denuncio”.

¿Cuántas personas están en su situación, atraídas por falsas promesas? Es imposible saberlo, pero las cuentas se multiplican: en Nepal, en marzo de 2024 se había identificado a un millar.

En mayo, un informe de los servicios de inteligencia ucranianos, retransmitido por la publicación Kyiv Independent, mencionaba el reclutamiento en Somalia, Uganda, Burundi y Ruanda: “Se les promete una prima de contratación de 2.000 dólares, un salario mensual de 2.200 dólares, un seguro médico y pasaportes rusos para ellos y sus familias”.

En septiembre, este medio publicó un video con los testimonios de un somalí y un sierraleonés hechos prisioneros por el ejército ucraniano.

Son condiciones atractivas para jóvenes sin trabajo en economías en crisis, como Samuel, que, a pesar de su diploma de técnico de laboratorio, se ganaba la vida instalando aparatos de aire acondicionado.

En septiembre, un grupo de catorce ghaneses testificó en un vídeo difundido por la televisión nacional. Afirmaron haber sido atraídos y engañados por uno de sus compatriotas, ex futbolista. También en este caso, los contratos se firmaron bajo coacción.

En otro relato, recogido por el medio Jeune Afrique, un centroafricano que pudo huir a Letonia afirma haber sido reclutado directamente en Bangui por mercenarios Wagner mientras se encontraba bajo custodia policial. Un paramilitar habría “comprado” su liberación por varios cientos de miles de francos CFA, a cambio de firmar un contrato para una “empresa de seguridad”. En diciembre de 2023, voló a Rusia con otros ex detenidos centroafricanos, formando parte de un grupo de entre 300 y 400 subsaharianos, según su testimonio. Estas declaraciones suscitaron un comunicado de insatisfacción de la fiscalía de la República Centroafricana, que denunció la información como “carente de toda verosimilitud y fundamento jurídico”. La fiscalía afirmó que “nunca ha habido reclutamiento de personas bajo custodia policial en las unidades de policía judicial de la República Centroafricana”.

“Los africanos ya no deben venir aquí a morir”

Junto a estos pocos miles de reclutas engañados, perdidos en el Donbass, también hay voluntarios, como Jean Claude Sangwa, estudiante congoleño en Lugansk, en una región del este de Ucrania ocupada desde 2014, y magnificada por las redes rusas en 2022. También aquí es imposible cuantificar.

En marzo de 2022, el periodista nigeriano Philip Obaji escribió en la publicación estadounidense Daily Beast que unos 200 “rusos negros”, ex rebeldes de la República Centroafricana que habían cambiado de lealtad y habían sido entrenados por Wagner, habían sido enviados a Rusia. Esta información ha sido facilitada por funcionarios centroafricanos, pero no hemos podido confirmarla en ningún otro sitio.

Philip Obaji también afirmó posteriormente que los detenidos centroafricanos, incluidos los culpables de delitos graves, habían sido liberados para servir en el frente ucraniano, siguiendo el ejemplo del reclutamiento masivo en las cárceles rusas por parte del grupo mercenario.

Por ejemplo, un joven zambiano y otro tanzano fueron detenidos cerca de Moscú y vistieron el uniforme de Wagner, antes de morir en Ucrania a finales de 2022. Fueron recibidos por el jefe de la empresa, Yevgeny Prigozhin, ya fallecido.

Voluntarios o no, motivados o no, sus condiciones siguen siendo extremadamente precarias en el frente oriental ucraniano. Y no es cuestión de quejarse: los mercenarios rusos no dudan en publicar videos de los malos tratos infligidos a los rebeldes y desertores, incluida la muerte a mazazos, la herramienta favorita de los hombres de Wagner.

Samuel sabe que, si lo descubren, lo matarán. Pero dice estar dispuesto a correr el riesgo: “Lo que quiero es alertar a los africanos que viajan a Rusia, para que comprendan que están siendo utilizados. Les están mintiendo para que vengan aquí. Quiero contarle a la gente lo que está pasando, para que lo sepan, para que se detenga, para que los africanos dejen de venir aquí a morir. He perdido a seres queridos. Venimos aquí a morir en una guerra que no sabemos de dónde viene ni por qué empezó. Me gustaría contar mi parte de la historia cuando termine.

