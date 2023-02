Lucinda Hinojos es la artista escogida para diseñar el arte del Super Bowl 2023, incluidas las boletas y un enorme mural en Phoenix.

La primera mujer chicana y aborigen convocada para que hiciera el diseño de toda la obra del magno evento , que se celebrará mañana 12 de febrero, en donde se enfrentarán los equipos de la Liga Nacional de Fútbol Americano, NFL, Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs.

(Vea también: Dónde ver el Super Bowl LVII, cuándo se celebra y más que debe conocer del gran evento.)

Nacida Phoenix y con ascendencia mexicana fue objeto de bullying por su color de piel, “me decían morena o morenita, pero no de una manera amigable”, dijo la artista según EFE.

Con el paso de los años, Lucinda usó aquellas burlas de una manera positiva y cuando se encontraba en lo alto de su carrera y buscando su nombre artístico, un día mientras estaba con una amiga y con la piel quemada por largas jornadas de trabajo bajo el sol de Yuma, tuvieron la idea de ponerle el nombre ‘La Morena’.

“Ahora de hecho me gusta ese nombre, porque ser ‘brown‘ es hermoso”, dijo Hinojos a la Opinión de Miami, en referencia a su herencia indígena y chicana.

Por ejemplo, el boleto del super tazón tiene como base unpaisaje tradicional del desierto de Arizona, lleva al trofeo ‘Vince Lombardi’, con un danzante Azteca del lado izquierdo, un danzante Fancy Shawl del lado derecho y los icónicos saguaros que son típicos de las montañas en el área de Glendale, donde se jugará el partido, y finalmente un colibrí que es característico del arte de “La Morena”.

El legado de “La Morena” quedará plasmado por varios años en la ciudad de Phoenix, gracias a un mural gigante creado por ella y que está sobre una pared del Teatro Monarch en el corazón de la ciudad.

Behind the scenes with Lucinda “La Morena” Hinojos as she paints the Super Bowl LVII mural in downtown Phoenix. #SBLVII pic.twitter.com/wu6uiZe363

— NFL (@NFL) February 12, 2023