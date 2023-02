En el texto, el príncipe Harry revela que mató a 25 talibanes estando en Afganistán como piloto de helicóptero. El duque afirma que participó en seis misiones, todas las cuales involucraron muertes, pero las vio como justificables.

“No fue una estadística que me llenase de orgullo, pero tampoco me dejó avergonzado. Cuando me encontré sumergido en el calor y la confusión del combate, no pensé en esos 25 como personas. Eran piezas de ajedrez quitadas del tablero, las personas malas eliminadas antes de que pudieran matar a las buenas”, escribió el hijo de la princesa Diana.