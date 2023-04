Kayla Lemieux es el nombre de la mujer afectada por la determinación tomada por el plantel, ya que, al parecer, para los directivos su aspecto era algo demasiado llamativo y que iba en contra de sus valores educativos.

Sin embargo, un portavoz le dijo al medio local Toronto Sun que la maestra sigue siendo parte de la institución, pero no de forma activa enseñando en las aulas.

Ante la situación, la mujer alegó tener gigantomastia, una condición que provoca el crecimiento excesivo de los senos. Según Lemieux, ella no utiliza prótesis y la situación por la que atraviesa ahora se vio desencadenada luego de su decisión de confirmarse como mujer.

“Afecta a las mujeres en muy raras ocasiones; pero, en mi caso, porque también tengo cromosomas XX, eso tiene algo que ver con eso, y la sensibilidad hormonal al estrógeno lo ha causado”, dijo la mujer, según medios locales.

De acuerdo a una investigación hecha por el diario The New York Post, la docente no siempre utiliza las supuestas prótesis, al parecer, tienen en su poder fotos y videos que desmentirían su versión, incluso le pidieron una prueba y se negó.