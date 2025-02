El presidente de Colombia concedió una entrevista a El País de España, en la que habló de las situaciones coyunturales que han marcado el ritmo de los últimos días en su Gobierno, criticado por situaciones como el enfrentamiento en el consejo de ministros televisado y la crisis de las deportaciones con Donald Trump.

Precisamente, sobre este último tema, Petro se expresó ampliamente, dejando en claro lo que piensa sobre su homólogo estadounidense y el diferendo que tuvo al país en vilo, con amenaza de aranceles y cancelación de visas.

Petro aseguró que, aunque no conoce a Trump y nunca lo ha visto, lo considera “impulsivo” y absolutamente desinteresado por la realidad de los países latinoamericanos. “Yo me guío por principios. Él es impulsivo y los latinoamericanos le importamos un bledo; no están en su órbita mental”, expresó.

Adicionalmente, el presidente de Colombia habló sobre el “gran esfuerzo por lograr la paz entre Ucrania y Rusia” de Trump, subrayando el hecho de que no tiene el mismo interés frente al conflicto entre Palestina e Israel, en su opinión, por motivos raciales.

“Mire, está haciendo un gran esfuerzo por lograr la paz entre Ucrania y Rusia, pero no la busca entre Palestina e Israel. ¿Por qué? Porque rusos y ucranianos son blancos, caucásicos. Y los palestinos e israelíes, no. Nosotros tampoco somos caucásicos. Y Trump cree que somos razas inferiores. No existen las razas en el mundo”, sentenció Petro.

¿Qué pasó durante la crisis de Petro con Donald Trump por deportados?

El presidente Petro se refirió directamente a la situación con los aviones de deportados desde Estados Unidos, cuando el Gobierno colombiano reculó ante sus exigencias de no recibir migrantes esposados y en condiciones indignas, dadas las amenazas de Trump.

Para Petro, la interpretación es diferente y aunque admite que no quiere recalar en una “batalla” personal, considera que Colombia se quedó con la partida al garantizar la llegada de los migrantes en aviones propios, sin esposas y sin recibir “ni un peso para la gasolina”.

“[Trump] dijo que iba a poner aranceles. Y no ha puesto ninguno. Si los pone, yo pongo aranceles aquí. Creo que nos ayudaría mucho económicamente a Colombia. Él impuso visados; y yo le dije a mi pueblo, Estados Unidos es muy aburrido. Eso no nos asusta. Y si algunos se asustaron frente a los funcionarios gringos, pues lo primero que les dije es: olvídense, la orden del presidente es, antes que nada, las personas, no las mercancías”, le dijo Petro al diario español.

