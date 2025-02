Por: RFI

La alcaldía de la capital francesa anunció que bautizará con el nombre de la leyenda del Rock un puente peatonal cerca de la Plaza de la Bastilla. El cantante de The Doors falleció en París a los 27 años.

París rendirá un homenaje perenne a la estrella de rock estadounidense Jim Morrison, líder y vocalista del grupo The Doors: una pasarela situada cerca de la Plaza de la Bastilla, en el centro de la capital, a pocos pasos del entonces bohemio barrio del Marais donde vivió Morrison.

El “Rey Lagarto”, que se instaló en la capital francesa unos meses antes de morir, el 3 de julio de 1971, “hizo de París el lugar de sus últimas inspiraciones”, explicó Laurence Patrice, una responsable del ayuntamiento y promotora de la iniciativa, aprobada esta semana por la asamblea municipal.

El homenaje coincide con el 60º aniversario del nacimiento de los Doors, que crearon algunos de los clásicos rock como “Light my fire”, “Riders on the storm” y “Break on through (To the other side)”.

El puente será un lugar más de peregrinación para los fans del artista, que acuden de todo el mundo para visitar su tumba en el Père-Lachaise, el cementerio del este de París.

La tumba Morrison es una cita tan obligada de los fanáticos del músico y poeta, que el cementerio ha debido colocar barreras y vigilar el sitio, sobre todo luego de la salida del “biopic” que le dedicó Oliver Stone.

Otro de los lugares frecuentados por sus fans es su última morada en vida, un apartamento en el número 17 de la rue Beautreillis, en el barrio del Marais.

Según la versión oficial, Jim Morrison murió de un fallo cardíaco en la bañera de su casa a los 27 años. Pero en los últimos años ha surgido otra versión: el periodista y escritor Sam Bernett afirma en sus libros que el icono tomó una sobredosis en los baños de un club nocturno de París, el Rock’n’Roll Circus.

Morrison integra el “Club de los 27”, como se conoce a artistas que perdieron la vida a esa edad, entre otros Brian Jones, Jimi Hendrix, Janes Joplin, Kurt Cobain o Amy Winehouse.

