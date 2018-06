Esta medida se da gracias al príncipe heredero Mohamed bin Salman como parte de su ambicioso plan que se conoce como Visión 2030. Varias aprovecharon para sacar sus carros y conducir por las avenidas de Riad, la capital de este país, informa CNN.

Se estima que alrededor de 3 millones de mujeres podrán obtener el permiso de conducción desde este año hasta el 2020. Por otro lado, ya se han abierto varias escuelas de conducción en la capital del país y en Yeda, indica el medio de comunicación 20 Minutos.

El artículo continúa abajo

Este no ha sido el único cambio ocurrido en ese país árabe, también se autorizó la apertura de salas de cine y los conciertos mixtos, indica el medio Perfil.

A continuación les compartimos el video de los policías repartiendo flores y otras fotos de mujeres que salieron a la calle a “estrenar” su derecho de conducción.

Saudi police officers hand out roses and chocolates to women drivers pic.twitter.com/zShV8xfHcP

— Kengarex (@kengarex) June 25, 2018