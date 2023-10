El Ejército israelí continúa siendo noticia a nivel global tras el reporte de nuevos bombardeos en la Franja de Gaza, atacando a 320 objetivos entre el grupo islamista Hamás y la comunidad Palestina, marcando el decimoséptimo día consecutivo de hostilidades en la zona.

Para hablar sobre el tema, pasó por los micrófonos de La W, la investigadora y escritora, Odette Yidi, quien es directora del Instituto de Cultura Árabe en Colombia y además hace parte del Comité de Expertos de “Árabes Latinos”, un programa de diálogo intercultural de la UNESCO.

“Aquí estamos observando violaciones al derecho internacional humanitario porque es prohibida la transferencia forzosa de población de un lugar a otro. Al momento en que Israel dice que los ciudadanos deben evacuar del norte al sur, incurren en una violación más, sin contar las masacres y posesión de armamento prohibido”, aseguró la experta.

¿Israel estaría atacando a inocentes?

Asimismo, aseguró que Israel no está siguiendo el debido proceso en su ofensiva contra el grupo Hamás, cobrando víctimas inocentes sin ningún tipo de cuidado.

“Piden que se vayan del norte, pero el sur ha sido igualmente bombardeado. Cuando se lanzan panfletos diciendo que si no se desplazan serán considerados como terroristas, vemos que para Israel toda la población palestina es considerada como objetivo militar”, agregó.

También se habló del peligro que causaría el hacinamiento de toda la población de Gaza en el sur, mencionando que para solucionar el conflicto debe haber un diálogo que aún no ha existido desde el inicio del conflicto.

“Hemos visto como Israel intenta llegar a la paz, pero sin contar con los palestinos, nosotros no podemos seguir excluyéndolos de las mesas de negociación. ¿Cómo se resuelve un problema con un vecino si no se dialoga con él?”, expresó, aseverando que si como comunidad internacional, no se denuncia el “genocidio”, se estarían volviendo cómplices.

Finalmente, Odette Yidi dijo que es necesario condenar la violencia sin importar su procedencia, “es un problema querer castigar colectivamente a una población, que la mitad son niños, solo por las acciones de un grupo (…) Su ofensiva va contra toda palestina. No sabemos cómo acabará Hamás, pero estamos seguros de que cambiará la balanza de poder y el estatus quo cuando esto acabe”.

