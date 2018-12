Diez heridos se encuentran en estado grave, comunicaron los servicios de emergencia.

Por su parte el responsable de la policía local, Oreste Capocasa, informó preliminarmente sobre unos 35 heridos, de ellos 12 graves.

Indicó, citado por la agencia Ansa, que los fallecidos eran cinco menores (tres chicas y dos chicos) y una mujer, madre de uno de los jóvenes.

Un portavoz del cuerpo de los bomberos informó a Sputnik que unas 60 personas fueron hospitalizadas tras la estampida.

Según el medio italiano, la estampida supuestamente fue provocada por el uso del espray de pimienta.

El incidente se produjo alrededor de la una de la madrugada (hora local).

El artículo continúa abajo

En junio del año pasado, más de 1.500 personas resultaron heridas y una murió por la estampida en la ciudad norteña de Turín causada por una falsa alarma de bomba.

El pánico se desató en la plaza San Carlo donde unas 30.000 personas veían la final de la Liga de Campeones entre la Juventus y el Real Madrid.

#Corinaldo (AN) #8dic 1:00, squadre #vigilidelfuoco impegnate nel soccorso in una discoteca. Forse per la dispersione di una sostanza urticante, ragazzi fuggono per il panico calpestandosi. Sei purtroppo quelli deceduti, decine feriti pic.twitter.com/NvII0jD7oe

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 8, 2018