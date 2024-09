Por: RFI

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha sido imputado por cargos penales federales, reveló este miércoles la prensa estadounidense, tras múltiples investigaciones sobre presunta corrupción en el seno de su administración y la dimisión de varios de sus colaboradores cercanos.

Con Silvina Sterin Pensel, corresponsal de RFI en Nueva York

La imputación de cargos de corrupción al jefe de Gobierno de Nueva York, Eric Adams, era algo anticipado por la mayoría de los neoyorquinos que en las últimas semanas fueron testigos de renuncias de distintos funcionarios de su Gabinete, como el Jefe de Policía y de redadas del FBI a las oficinas y domicilios de colaboradores cercanos y asesores.

A altas horas de la noche y luego de conocerse la noticia sobre esta acusación criminal a nivel federal, varias patrullas ingresaron a la residencia oficial conocida como Gracie Mansion en el Upper East Side de Manhattan.

Según el diario The New York Times y otros medios locales, Adams se ha convertido en el primer alcalde en ejercicio de la mayor ciudad de Estados Unidos que se enfrenta a una acusación, si bien no precisaron los cargos específicos.

Adams respondió con un video en la plataforma X donde asegura que las acusaciones son falsas y basadas en mentiras.

“Siempre supe que si defendía a los neoyorquinos sería un objetivo, y en un objetivo me convertí”, dijo. “Si se me acusa, soy inocente y lucharé contra esto con toda mi fuerza y espíritu”, agregó.

Si bien Los cargos aún permanecen bajo secreto de sumario, se espera sean revelados en las próximas horas en los tribunales federales del distrito sur de Nueva York en el bajo Manhattan. Adams va por la mitad de su mandato, pero ya son varias las voces del mundo de la política que reclaman que presente su renuncia de inmediato.

Esta nueva acusación se produce en una semana ya de por sí difícil para el alcalde, cuyo equipo se ha visto sacudido por las dimisiones del comisionado de Sanidad, Ashwin Vasan, y del responsable de Educación, David Banks, un amigo íntimo suyo y cuyo departamento gestiona el sistema educativo público de la ciudad, que concierne a un millón de estudiantes.

Esas salidas, efectivas a finales de 2024, siguen a las dimisiones del jefe del Departamento de la Policía de Nueva York Edward Caban –apenas un año después de asumir el cargo– y de la principal asesora legal de Adams, Lisa Zornberg.

Caban, cuyos dispositivos electrónicos fueron incautados por los investigadores federales, se apartó del cargo cuando los agentes federales parecían centrarse en el negocio de seguridad de clubes nocturnos de su hermano gemelo.

Las revelaciones de las investigaciones han puesto al descubierto los vínculos personales y empresariales entre el círculo íntimo del alcalde, planteando conflictos de intereses.

Además, amenazan con poner en aprietos a los demócratas justo 40 días antes de las elecciones presidenciales estadounidenses entre Kamala Harris y el republicano Donald Trump, que van codo con codo en las encuestas.

