Por: RFI

En el Reino Unido, los laboristas obtuvieron una victoria histórica en las elecciones generales del jueves 4 de julio, con 410 escaños en la Cámara de los Comunes, es decir, mayoría absoluta. Pero no fueron sólo los laboristas los que recuperaron votantes del bando conservador. Algunos prefirieron la derecha dura, representada por Nigel Farage y su partido Reform UK, que obtuvo cuatro escaños.

Nigel Farage, el promotor del Brexit, que finalmente ha sido elegido en su octavo intento, promete que este es solo el primer paso para su partido: “Este es el comienzo de una revuelta contra el establishment”. Nigel Farage estaba extasiado anoche cuando se anunciaron los resultados que confirmaban la entrada en la Cámara de los Comunes de los miembros de Reform UK, su partido antiinmigración y antisistema.

Según Nigel Farage, este primer resultado anuncia el ascenso de su campo. Según Farage, los electores británicos no han votado a los laboristas, sino que han rechazado a los conservadores: “Lo interesante es que no hay entusiasmo por los laboristas. No hay entusiasmo por Keir Starmer, el líder del Partido Laborista. No hay entusiasmo por Keir Starmer, el líder del Partido Laborista. De hecho, cerca de la mitad del voto es simplemente anti-Tory. Este gobierno laborista estará en problemas muy, muy rápidamente. Ahora vamos a centrarnos en el voto laborista. Vamos a por los laboristas. No se equivoquen al respecto”, dijo.

Para Nigel Farage, los resultados de las elecciones marcan el fin del Partido Conservador tal y como ha funcionado hasta ahora. A partir de ahora, quiere recuperar a los conservadores que se han vuelto laboristas. También quiere un cambio de sistema. A pesar del apoyo de más de 4 millones de británicos, Reform UK sólo es la octava fuerza política en la Cámara de los Comunes, muy por detrás de los conservadores, que sólo tienen 2,8 millones más de votos.

