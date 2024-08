Por: RFI

El plazo vencía este lunes, pero el fiscal de la Corte Penal Internacional respondió tres días antes, entregando el viernes por la noche su réplica a quienes cuestionan la competencia de la Corte en el caso Israel-Palestina. Para Karim Khan, es necesario actuar con rapidez, ya que existe una “necesidad urgente de pronunciarse sobre las órdenes de detención que solicitó el 20 de mayo contra Benjamin Netanyahu, el ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, y tres dirigentes de Hamás, entre ellos Yaya Sinwar.

Con la corresponsal de RFI en La Haya, Stéphanie Maupas

Las órdenes de detención siguen siendo examinadas por los tres jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares encargada del caso. Karim Khan instó a los magistrados a pronunciarse con carácter de urgencia, subrayando que la Corte tiene un papel preventivo que desempeñar en un contexto “en el que las víctimas se enfrentan a la muerte, el hambre y la enfermedad”.

“Cualquier retraso injustificado en estos procedimientos viola los derechos de las víctimas”, escribió Karim Khan en su réplica. El fiscal criticó a los jueces por haber a otros un procedimiento reservado a la acusación. Pero como dejaron la puerta abierta, Karim Khan responde a las decenas de escritos presentados ante el Tribunal.

Una investigación abierta en 2021

Los aliados de Israel, entre ellos Estados Unidos, Alemania y numerosos think tanks, han criticado al fiscal por no haber notificado a Israel la investigación. Sostienen que el Estado hebreo podría haber llevado a cabo las investigaciones. El Tribunal habría quedado entonces fuera de juego, ya que sólo interviene como último recurso, si un Estado no puede o no quiere juzgar en casa.

El fiscal replicó que su investigación estaba abierta desde 2021 y que los hechos ocurridos desde el 7 de octubre no eran más que un elemento de las investigaciones, que se referían al conflicto israelo-palestino en su conjunto.

Israel, prosiguió, tuvo la oportunidad de impugnar la investigación cuando se abrió en 2021. El Estado hebreo, e incluso los sospechosos Netanyahu y Gallant, podrán oponerse a las órdenes de detención, pero sólo una vez emitidas, si así lo deciden los jueces.

