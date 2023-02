El Congreso peruano declaró persona ‘non grata‘ al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en rechazo a sus declaraciones contra la Policía Nacional del país vecino y pidió a las autoridades que garanticen que “no ingrese al territorio nacional”.

En diálogo con Blu Radio, el congresista Roberto Chiabra consideró que son lamentables los pronunciamientos que ha hecho el mandatario de los colombianos, sobre los problemas internos que se viven en este territorio; por cuenta de la destitución del expresidente Pedro Castillo el nombramiento de la actual mandataria, Dina Boluarte.

“Es lamentable, pero es una forma de decirle al presidente Petro que no puede estar permanentemente -porque no es la primera vez- metiéndose con injerencias de nuestro país y señalar que nuestra policía le hace recordar la policía nazi. Yo creo que se ha considerado como un insulto, porque así lo hemos tomado en el Congreso”, explicó Chiabra.

Cabe destacar que el parlamento peruano declaró persona ‘non grata’ a Petro con una decisión de 72 votos a favor, 29 en contra y siete abstenciones del pleno legislativo. En ella, se pide a los ministerios de Interior y Relaciones Exteriores hacer “las gestiones necesarias” para garantizar que el jefe de Estado “no ingrese al territorio nacional”, luego de los pronunciamientos.

“No es justo que se mienta, no es justo que los presidentes por ideología estén faltando a la verdad y no es justo que países como los nuestros, como Perú y Colombia, que hace muchísimos años tenemos una gran relación con este gabinete binacional, tengamos nosotros un presidente que genere esta separación política. Yo no veo ninguna separación en lo social, en lo poblacional, pero es una pena, porque depende cómo funcione la cabeza de un gobierno funciona todo el país”, señaló Chiabra, quien es senador.

Por el momento, los ministerios del Interior y la Cancillería no han tomado una decisión frente a la petición que hizo el Congreso inca a su gobierno.