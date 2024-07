Por: RFI

RFI (Radio France Internationale) - radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más*, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus progra... Visitar sitio

La campaña presidencial estadounidense continúa, con Joe Biden luchando por mantener su candidatura tras el decepcionante y preocupante debate de la semana pasada con Donald Trump. En el campo demócrata se preguntan en voz alta sobre la conveniencia de cambiar de candidato. El Presidente, de 81 años, es consciente de que existen dudas sobre su capacidad para llegar hasta el final, pero no tiene intención de retirarse.

En cuanto a la pregunta del Presidente Biden sobre retirar su candidatura de la campaña presidencial, no, “en absoluto”, es la respuesta oficial de la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, cuando se le preguntó directamente. Y esto es también lo que el propio Joe Biden dijo a sus equipos de campaña cuando habló con ellos el miércoles 3 de julio.

Joe Biden y Kamala Harris se reunieron por la tarde con gobernadores demócratas y miembros electos del Congreso para confirmar la capacidad del Presidente para ser el candidato del partido tras su fallido debate con Donald Trump el 27 de junio. Tras la entrevista, calificada de “franca” por tres de ellos a la salida de la Casa Blanca, prometieron su apoyo al Presidente. “Él nos apoyó, a nosotros nos toca apoyarle”, dijeron, a pesar de que los sondeos posteriores al debate muestran un debilitamiento del apoyo de los votantes. Aunque todavía no son catastróficas, las cifras, que ya no eran muy buenas, no van en la buena dirección: dos sondeos publicados el miércoles por el New York Times y el Wall Street Journal muestran una clara ventaja de Donald Trump en intención de voto en todo el país.

El clan Biden, por su parte, apoya plenamente al Presidente, en particular su esposa Jill Biden, que ha acudido el miércoles a inaugurar una sede de campaña en el estado clave de Michigan. Ella dijo a los equipos: “Joe es el candidato demócrata, y va a derrotar a Donald Trump como hizo en 2020”. La misma noche del debate contra Donald Trump, defendió a un marido que daba muestras de no ser el del pasado. Desde entonces ha vuelto a hacerlo, al igual que toda la familia que acudió a apoyar al presidente el pasado fin de semana a Camp David, prefiriendo, según fuentes cercanas a la Casa Blanca, cuestionar la preparación del debate por parte de los asesores cercanos al presidente.

Para sus allegados, a pesar de un mal debate, los cuatro años de su presidencia han sido magníficos. “El problema es que, evidentemente, los demócratas, su entorno más cercano, tienen todas las de perder con esta situación”, afirma Denis Lacorne, investigador del CERI (Centro de Investigaciones Internacionales) en el Instituto de Estudios Políticos Sciences Po. “Ésa es la dificultad. Los donantes cuentan mucho, porque se trata de campañas que cuestan millones y millones de dólares. Están preocupados, y también varios representantes electos. No sólo corren el riesgo de perder la presidencia, sino que también pueden perder su reelección a la Cámara de Representantes o al Senado”.

Joe Biden tiene previsto conceder una entrevista a la cadena de televisión ABC el viernes y dar una rueda de prensa en solitario la semana que viene, con el objetivo de demostrar su capacidad para hablar sin leer. También visitará dos estados cruciales, Michigan (5 de julio) y Pensilvania (7 de julio).

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.