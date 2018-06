Juan Carlos Osorio se mostró solidario con los integrantes de su plantel que habrían estado en un festejo de más de 24 horas con un aproximado de 30 mujeres que no eran sus parejas, escándalo destapado por la prensa mexicana y el cual se presentó en el tiempo libre otorgado por el cuerpo técnico.

“Estuve consciente de la reunión, del momento que iban a tener los jugadores para compartir entre ellos, llevábamos 19 días de concentración y era importante, a solicitud de los jugadores, que tuvieran ese tempo entre ellos”, indicó inicialmente.

Posteriormente, dejó ver que no hubo violación a ninguna norma y no anunció medidas disciplinarias al respecto: “Creo que, como bien lo dijo Andrés Guardado [uno de los involucrados], era su tiempo libre; valoro que siempre hubo honestidad de nuestros jugadores con nosotros al no solo decirnos lo que iba a pasar, sino en que estuviéramos de acuerdo”.

Entre tanto, el volante Andrés Guardado mostró su punto de vista señalando que no se cometió ninguna falta: “Tenemos derecho de hacer lo que queramos con nuestras vidas en nuestros tiempos libres… No hemos hecho ningún acto de indisciplina, no estábamos en una concentración y eso nos deja tranquilos”.

En video, la rueda de prensa completa de Guardado y Osorio (sus conceptos sobre la reunión a partir del minuto 31:50):