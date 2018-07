¡Qué visita! Luego de que la Selección de #México quede eliminada de #RUSIAxESPN, el Profe #Osorio pasó a saludar por el hotel de #Colombia y se sacó fotos con los fanáticos en la previa del choque entre el equipo de #Pekerman e #Inglaterra por los octavos de final.

A post shared by Balón Dividido ESPN (@balondividido) on Jul 3, 2018 at 4:52am PDT