Para muchos es poco, para otros lo es todo.. yo creo que es amor por lo que se hace y se disfruta. Bendecido de estar en un mundial con grandes jugadores y grandes personajes desde afuera de la Cancha #Myhistory #profepinto Como COLOMBIANO 🇨🇴

