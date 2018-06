[Al final de esta nota encontrará un sondeo para que deje su opinión]

La reportera cartagenera estaba relatando el ambiente de los aficionados en Moscú a su alrededor cuando uno de ellos la abrazó. Sin embargo, cuando el hombre puso sus manos sobre los brazos de la periodista alcanzó a tocarle un seno.

González siguió su reporte en directo para la cadena alemana Deutsche Welle sin prestarle atención al hombre, pero luego mostró su indignación por lo ocurrido, según la citaron medios como RCN Radio y Blu Radio, que calificaron el hecho como acoso y abuso:

“Llevaba como dos horas en el lugar preparando las cosas y no me pasó absolutamente nada. Pero cuando estaba en vivo, al aire, fue cuando este sujeto se aprovechó de eso, se me tiró encima, me dio un beso y me tocó el seno. Yo tenía que continuar, después yo intenté ver si el tipo seguía por allí pero ya se había ido”.