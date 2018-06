La discusión comenzó con Carlos Antonio Vélez diciendo que “un análisis indicó que sin el VAR se clasificarían los mismos 16 equipos que pasaron [a octavos de final]. O sea, el VAR no influyó absolutamente en nada”.

Frente a este comentario, Fernando Niembro se mostró en contra: “No diga eso, el VAR ayudó. ¿O no ayudó a Colombia ante Senegal?”.

Y luego el argentino explicó su punto de vista: “El VAR no ayudó a Colombia porque le hubiese dado la mano, lo ayudó porque se había cometido un error [penalti inicialmente señalado a favor de Senegal] y el VAR arrimó la justicia. El árbitro con autocrítica dijo: voy a revisar, me equivoqué y no hay penal. De lo contrario, el partido estaba 1-0 de arranque”.

“Usted no quiere entender que es de beneficio el VAR. Toda Colombia celebra por eso”, enfatizó Niembro.

"El VAR fue beneficioso para Colombia, y en este Mundial ha hecho justicia" Fernando Niembro #PlanetaFútbol pic.twitter.com/mEZ7VuK30g — Win Sports (@WinSportsTV) June 30, 2018

Sin embargo, el alegato continuó con ambos enfrentados entre sí sobre el funcionamiento de la sala del VAR:

Vélez: Se defiende el VAR y se dice que el problema no es el sistema, sino que lo maneja mucha gente y resulta que lo maneja una sola persona. Ese que le habló al árbitro es el que maneja el VAR.

Niembro: No, en el VAR hay una multitud.

Vélez: No, no, no. Cada uno tiene una asignación.

Niembro: Va a ver que cuando hay una jugada que revisan en el VAR, opinan 3 o 4. Le voy a traer una jugada así.

Vélez: Pues tráigala, pero con el audio, no solo con el movimiento de 4 personas.

Niembro: Usted me está pidiendo que me convierta en un agente de la KGB y no lo soy.

Vélez: Pero parece que usted a eso apunta para derrotar una teoría que no es teoría, sino que es realidad.

Niembro: No, solo digo que entre Colombia y Senegal quedó demostrado que los que no están capacitados son los árbitros, porque el sistema es perfecto y permitió que la justicia se arrimara a Colombia.

Vélez: Ah, ¿solamente por eso?

Niembro: Por su puesto.

Vélez: ¿Y no es eso populista?

Niembro: ¿Pero cómo va a ser populista’, es algo justo.

Vélez: No, no, no, y no.