No obstante, Mejía fue un poco más pesimista y dijo que si bien hoy nos había ayudado, en el futuro podría ayudar al rival, pero celebró que el equipo hubiera pasado a la siguiente ronda, así fuera ‘a trancas y a mochas’ en este partido.

Colombia pasa como primera de grupo y jugará el siguiente partido contra Inglaterra o Bélgica.

No obstante su obvia utilidad, el VAR no ha sido ajeno a críticas: “Árbitros que se echan atrás en sus decisiones, unas jugadas revisadas en video y otras no, récord de penales… El discrecional uso del VAR en las dos primeras semanas de Mundial ha vuelto a colocar al sistema de videoarbitraje en el centro de los debates futboleros”.

Aquellos que pensaran que con la implantación de VAR se acabarían las polémicas en el apasionado debate futbolístico estaban equivocados y el gesto de jugadores y técnicos de dibujar un rectángulo en el aire cada vez que reclaman una jugada se ha vuelto ya en una de las imágenes del torneo.

Por ejemplo, el desenlace del Grupo B el lunes por la noche, que cambió por completo en 3minutos con el uso del videoarbitraje, ha echado más leña al fuego en la polémica que llevaba varios días cociéndose, con decisiones no siempre bien entendidas por los protagonistas y aficionados.