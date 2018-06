En 2016 Shakira empezó a trazar un camino en el encuentro futbolístico más importante del mundo con el remix de ‘Hips Don’t Lie’ ‘Bamboo’, pero fue el ‘Waka waka’, tema que lanzó en junio de 2010, el que marcó un antes y un después en la carrera de la artista, pues su voz llegó a los rincones del planeta en los que le hacía falta ser escuchada.

La canción se volvió tan icónica que en 2014 el mundo aclamaba un nuevo tema de la barranquillera, así que decidió lanzar ‘La la la’, para la disputa deportiva que se llevó a cabo en Brasil, tema que fue más importante que el tema oficial ‘We are one (ole ola)‘, hecho por Pitbull, junto a Jennifer López y Claudia Leitte.

Por todo esto, antes de que empezara el Mundial de Rusia 2018, los seguidores en las redes sociales ya le estaban pidiendo una canción que marcara estos nuevos encuentros deportivos, pero en este momento la artista se encuentra en medio de ‘El Dorado World Tour’, por lo que nadie espera una sorpresa musical.

Y aún en medio de la inauguración de este año, en donde Robbie Williams dio un espectáculo austero que para muchos se quedó corto, su nombre inundó Twitter, gracias a cientos de seguidores que aclamaban su presencia y sabor. Estos son algunos de los comentarios:

"Waka Waka" es tendencia global en Twitter durante la inauguración de la #WorldCup en Rusia con más de 60.000 tweets.

LEGEND @shakira — Sebas Peña (@SebasNews) June 14, 2018

Yo igual todavía sigo esperando que en la apertura de los mundiales aparezca Shakira a cantar Waka Waka de sorpresa — chi (@infinitloki) June 14, 2018

Yo no sé ustedes, pero a mí sí me quedó haciendo falta la canción de Shakira para este mundial. Aunque no sea la oficial, ella siempre la rompe. — Sebastián Villalobos (@villalobossebas) June 14, 2018

Simple y sin Gracia la Inaguracion… como te Extraño Shakira!!! como te extraño!!!#MundialDeRusia2018 #Rusia2018 pic.twitter.com/saOjd67ux8 — Hombre de Maiz🇬🇹 (@ChapinGeek) June 14, 2018

HAY DEBERÍA ESTAR SHAKIRA pic.twitter.com/lcMdM7Uuoj — Sofía 🇨🇴 (@bangtanselfia) June 14, 2018

esperando que shakira salga con waka waka pic.twitter.com/M5OcOOr5TU — tajá (@danielladabaq) June 14, 2018

No importa cuantos cantantes pongan en cada mundial aqui el. Único himno será el waka waka de Shakira Diosa#ElDesmadreEstaEnMoscú — `,ania° 석진🌸 (@jinmybab) June 14, 2018

¡SE SIENTE SU AUSENCIA! Después de una pobre ceremonia de apertura al #mundialderusia2018 muchos empezaron a extrañar a la barranquillera @shakira #Copa2018 #Shakira #Rusia2018 pic.twitter.com/NiSQQnNPBU — Mundo Informa Sport (@MundoInfoSport) June 14, 2018

Dizque un Himno del mundial sin Shakira ¿Qué sigue? ¿Mi mamá sin alegar? ¿Yo sin ojeras? ¿Twitter sin Bullying? ¿Tú sin mí? Horrible. — ÉPICOS TWEETS. (@EpicosTweets) June 14, 2018

Ya empezó el mundial y Shakira no saco ninguna canción sobre ello triste y lamentable #WorldCupRussia2018 pic.twitter.com/Go6io43EB2 — Panita5HCC (@Panita5HCC) June 14, 2018

QUEREMOS A SHAKIRA QUEREMOS A SHAKIRA — Lucas Rangel (@LucasRanngel) June 14, 2018

No entiendo como no le pidieron a Shakira otra canción para el mundial, NADA HACEN BIEN — Coti De Caché 🐙 (@cotisalinasYM) June 14, 2018

La reina de los mundiales se llama Shakira y punto. — MarioIvan🥑 (@MarioGiraldoR) June 14, 2018