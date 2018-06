No es la primera vez que esta aclaración es necesaria en muchos contextos, pero, al parecer, no ha sido suficiente para que las personas tengan claro que Colombia se escribe y pronuncia de la misma forma en la lengua inglesa.

Alrededor del mundo muchos conocen que Columbia es realmente una ciudad estadounidense y tiene su propia universidad en Nueva York.

Este fue el trino de la institución:

A reminder to all those watching Thursday’s #WorldCup matches. While we’re grateful for all your support, COLOMBIA — not Columbia — will play Senegal. 🇨🇴🇨🇴🇨🇴 — Columbia University (@Columbia) 28 de junio de 2018

“Un recordatorio para todos los que verán los partidos del Mundial el jueves. Aunque agradecemos todo su apoyo, es COLOMBIA — no Columbia — la que jugará con Senegal”.

Sin duda, las cientos de menciones que pudieron haber recibido en Twitter durante el Mundial, especialmente en los partidos de la Selección Colombia, pudieron motivar la publicación de la universidad.

Solo basta una búsqueda para comprobar la confusión de cientos de personas que relacionan la cuenta de la universidad (@Columbia) con el nombre del país, cuando quisieron referise al equipo (@FCFSeleccionCol).

