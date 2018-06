“Tranquilo, parcerito, que usted no fue el único que salió en el álbum de Panini y no fue al Mundial. A mí también me pasó lo mismo, y DOS veces”, le escribió Tréllez en su Twitter a Cardona, quien con sus goles consiguió 6 puntos fundamentales para Colombia en su ruta hacia la Copa.

Cardona, tranquilo parcerito que usted no fue el único que salió en el álbum de Panini y no fue al Mundial. A mi también me pasó lo mismo, y DOS veces. 👍🏻🙂 — Jhon Jairo Tréllez (@JJTrellezV) June 5, 2018

En el 90 y 94, ‘La Turbina’ dejó de ir al Mundial por decisión técnica de Francisco Maturana; para esta ocasión, aún no se conocen los argumentos que tuvo José Pékerman para descartar a Cardona, aunque se sospecha que pudieron tener que ver los recientes casos de indisciplina del jugador, entre ellos cuando arremedó a un jugador de Corea del Sur durante un amistoso.

Pero Tréllez dejó pasar que no solo el jugador de Boca salió en el álbum de Rusia 2018 y se quedó sin asistir. También les pasó a Giovanni Moreno (Shangái Shenhua), Duván Zapata (Sampdoria), Teófilo Gutiérrez y Yiimi Chará (Junior de Barranquilla),