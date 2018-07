De los puntos más congestionados a esta hora (12:30 p.m.) están la entrada y salida del Aeropuerto El Dorado, pues la Policía y autoridades de Tránsito ya iniciaron con el cierre que estaba previsto para que el bus que transportará a los jugadores de la Selección Colombia (desde Catam) pueda tomar la calle 26, carril central, en sentido occidente-oriente.

En imágenes tomadas por Pulzo se aprecia que sobre el puente vehicular el tráfico está detenido, y que además hay un ambiente de caos y fiesta que se mezcla en un marco espectacular por la llegada de los jugadores mundialistas.

Según reportes de la Policía, los cierres viales se irán moviendo a medida que avance la caravana de la Selección.

📢#Atención: finaliza la entrada de aficionados al estadio El Campín, debido a que se completó el aforo. Pedimos a los aficionados que no pudieron acceder al recinto, desplazarse de forma ordenada y no invadir los carriles viales para no afectar la movilidad sobre la Av. NQS. pic.twitter.com/9uQKU3nm1u

— Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) 5 de julio de 2018