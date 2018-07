“Inglaterra vs. Colombia en la ronda de octavos. Deberíamos apostar un barbacoa, ¿o crees que ganemos?”, le escribió Asprilla a Shearer en la red social, cuando se confirmó la reedición del partido que disputaron ambas selecciones en el Mundial de Francia 98.

.@alanshearer, England vs Colombia in the round of 8ths. Should we bet a barbecue or do you fear we win 🤣? Finally the rematch of France 98, now our turn came! 😎 pic.twitter.com/iHt2rePxnB — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) June 28, 2018

Luego ‘El Tino’ puso sus condiciones para la apuesta, sobre las que el inglés estuvo de acuerdo:

“Si Colombia gana, vienes a Colombia y cocinas el asado conmigo. Si Inglaterra gana, yo haré lo mismo en Newcastle. ¿De acuerdo?”

Asprilla le siguió ‘picando’ la lengua a Shearer. En esta imagen le muestra cómo se clasifica el grado de cocción de la carne, para que lo tenga en cuenta en su visita a la finca de Tuluá:

@alanshearer this is how we grade the stake, for the barbecue you’r cooking in my farm in Tulua this month.😁 pic.twitter.com/d7ZeI0xNzX — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) July 1, 2018

Pero el inglés no se dejó y le respondió muy seguro de la victoria de los ingleses ante la Tricolor: “Cómo te gusta? 1-0, 2-0 o 3-0?”

How do you like yours? 1-0, 2-0, or 3-0?! 🤣🤣🤣 https://t.co/syEHcvOhE1 — Alan Shearer (@alanshearer) July 1, 2018

Al ‘Tino’ le llamó la atención el buen humor de su excompañero y le recalcó que de cualquier modo la invitación a su finca está vigente. “Sin importar el resultado nos veremos y nos divertiremos recordando momentos del Newcastle. Por cierto, trae ropa de verano”, le dijo.

Well done 😂😂😂 any way regardless the result, we will see each other and have fun remembering @NUFC times. By the way bring summer clothes 😎🍻 https://t.co/On01X8QuGm — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) July 1, 2018

El divertido reto llegó al famoso diario sensacionalista inglés ‘The Sun’, que le preguntó a Asprilla si le cocinaría a Shearer. “Proporcionaré el entretenimiento y los invitados”, le dijo al medio.

De otro lado, el exfutbolista reconoció que esta es la Copa Mundial más abierta en muchos años y muestra su fe en que si Colombia logra vencer a su próximo rival puede llegar a la final y hasta ser campeón.