Con las horas se reveló el video que muestra tal situación, aunque no es contundente para asegurar que Kanté es extremadamente tímido como se aseguró en las redes sociales.

Todos los jugadores de Francia tuvieron la posibilidad de tomarse de una foto personalizada con la copa del Mundial antes de que se culminara la celebración colectiva en el campo de juego.

En las imágenes por las que se empezó a asegurar que Kanté es tímido se ve a un grupo de jugadores hablando, mientras los demás se toman la mencionada foto. De repente, el jugador Steven N’Zonzi cogió el trofeo y se lo dio a Kanté, quien al verlo accedió a tomarse la foto con este.

Mientras que el volante de marca posaba para el recuerdo, varios de sus compañeros se unieron para verlo y esperar la copa. Este es el video de lo sucedido

Here you can see the scenario play-out quite clearly. pic.twitter.com/AWegSYJ1q6

— Get French Football News (@GFFN) July 16, 2018