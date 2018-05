¿Qué viene para su futuro a nivel de club?

Estoy mentalizado en la Selección, después voy a pensar qué va a pasar con mi futuro. Me interesa estar aquí metido, focalizado en lo que va ser la Copa del Mundo.

¿Le ha afectado no ser titular durante toda la temporada?

No porque tuve continuidad en el último tramo del campeonato y eso me deja tranquilo.

¿Qué opina de la convocatoria de Franco Armani para el Mundial y de las críticas que otros arqueros argentinos le han hecho a él?

Siempre he dicho de Franco que es una gran persona, un gran arquero. Todo esto [su convocatoria] se presta para muchísimas cosas, pero le deseo lo mejor porque lo conozco y porque sé lo que es él.

¿Qué puede decir de Iván Arboleda, arquero juvenil preseleccionado por Colombia para el Mundial?

Viene haciendo las cosas muy bien, es el futuro. Lo felicito porque adueñarse de un arco como el de Banfield de Argentina no es fácil y él lo viene haciendo.

¿Cuáles cuidados debe tener un jugador como usted de cara al Mundial?

La recuperación es fundamental para esto, así como mentalizarse y estar bien el parte física.

