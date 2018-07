“Estoy muy decepcionado, devastado por este resultado. Perdimos pero podríamos haber ganado. Fue una diferencia muy pequeña. A lo mejor fueron mis decisiones como entrenador o mis tácticas… Mis jugadores durante este torneo fueron muy positivos, mejores que en el pasado. Tenían confianza y hoy tuvieron una gran actuación. Rindieron por encima del 100 %”, añadió.

Japón se puso arriba 2-0 en el minuto 52, pero dos tantos consecutivos de Bélgica en el 69 y el 74, y el gol de Chadli en el descuento le dejaron afuera de Rusia-2018:

“Jugamos bien pero se trataba de ganar. Queríamos ganar. Nuestro equipo es suficientemente bueno y creo que contra Bélgica podríamos haber igualado al menos”, apuntó.

“Empezamos bien pero al final, conceder un gol así no era lo esperado. Cuando íbamos 2-0 y no cambié a mis jugadores. Quería marcar otro gol y tuvimos las oportunidades. Controlamos el partido a pesar de todo pero, en ese punto, los belgas marcaron cuando lo necesitaron (…) Me culpo a mí y a mis tácticas”, sentenció.