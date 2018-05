La cuenta de Twiiter de ‘Todo sobre camisetas’, web que publica con anticipación las prendas de equipos y selecciones, señaló que la aparente tercera camiseta de Colombia no será utilizada en la Copa del Mundo porque el conjunto tricolor no inscribió tercer uniforme para Rusia 2018.

El diseño es negro con escudo y franjas de color dorado; además, no tiene el amarillo, azul y rojo del pabellón nacional.

“Ahora le están dando bola a esto. Es un claro ‘fantasy’ (no es real). Islandia y Perú son las únicas que presentaron tercera camiseta y en ambos casos lo más seguro es que no la usen”, dice el trino.

La camiseta titular de Colombia en la Copa del Mundo será amarilla, mientras que la emergente será azul.

La Sele 🇨🇴

Introducing the @FCFSeleccionCol 2018 @FIFAWorldCup Away jersey.

