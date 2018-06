El escándalo surgió tras la publicación de unos audios de Whatsapp en los que el periodista Gabriel Anello, de Radio Mitre, aseguró que Sampaoli “se garchó una minita que labura acá en la AFA” y que a la mujer le habrían ofrecido dinero para que callara el escándalo.

La Asociación del Fútbol Argentino respaldó al seleccionador, sumado a que nunca hubo denuncia formal contra este. Por su parte, ‘Melisia’, artista urbana de ese país, tuvo que salir a desmentir en sus redes sociales que ella fuera la mujer implicada, a raíz de las fotos en las que aparece junto al estratega. Por eso escribió:

“Quiero aclarar que no soy cocinera, soy cantante urbana y no fui nunca acosas por el director técnico de la Selección Argentina Jorge Sampaoli. La foto es una ‘selfie’ que me concedió en el lobby de un hotel en Rusia… Muchas gracias a todos por el apoyo y por no creer en estas noticias falsas”