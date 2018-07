Se trata de unas presuntas anotaciones que aparecían escritas en la parte superior de la botella de agua que sostuvo en sus manos el guardameta inglés, previo a la serie desde los 12 pasos.

“Se cree que las notas informaban a Pickford de a dónde los jugadores colombianos preferían patear los penaltis, según una investigación realizada por el equipo de análisis de video de la Selección Inglaterra”, señala el Daily Mail.

El medio da cuenta de que el arquero mantuvo envuelta la botella en una toalla cuando se acercó a hablar con el colombiano David Ospina “presumiblemente para que su rival no pudiera advertir a sus compañeros de equipo”.

Añade The Sun que no está claro si Pickford usó la botella durante el partido o si la cambió antes de los penaltis. Citado por esa misma web, el arquero reconoció que sí había estudiado cómo pateaban los jugadores colombianos y que “el único que realmente no salió como pensábamos” fue el cobro de Radamel Falcao García.

Mientras tanto, reconoció que en Inglaterra sabían que Carlos Bacca “era quizás un eslabón débil en los penales porque le habíamos visto algunos previamente”.

Se cree en Inglaterra que la posible idea de escribir los nombres de los pateadores rivales en los cobros de penalti provino del equipo femenino británico de hockey sobre césped que ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016 en una definición igual. Dicen que Gareth Soutgate, técnico del equipo de fútbol compartió pensamientos y tácticas con el DT de aquella escuadra.