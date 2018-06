Luis Suárez aprovechó muy bien el cobro de tiro libre que dispuso al borde del área rusa y la ventaja que le dio el portero Akinfeev, quien le regaló todo el palo izquierdo al atacante del Barcelona:

Los charrúas también contaron con la suerte de que Denís Cheryshev desviara el remate de Diego Laxalt, para que así se cantara el segundo tanto de los dirigidos por Óscar Washington Tabárez en solo 23 minutos:

Alineaciones de los equipos:

We have our first set of teams confirmed!

Here are the line-ups for #URURUS…#WorldCup pic.twitter.com/x6CJZlq1w3

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 25, 2018