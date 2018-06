Este fue el cabezazo tras el centro al área en el comienzo del partido; el juez central consideró que no hubo falta al defensa por parte del anotador y validó el primer tanto de la Copa del Mundo:

Rusia, poderoso en el contragolpe ante un equipo árabe que llegó al área rival, sin lograr concretar, se fue al mediotiempo ganando por 2-0 con tanto de Denis Chéryshev, quien reemplazó a Aleksandr Samedov, lesionado en los primeros minutos del partido.

Este fue el segundo tanto de los anfitriones, antes de cumplirse los primeros 45 minutos:

Así forman los seleccionados para el único partido del día:

The teams for #RUSKSA are in… 👀#WorldCup pic.twitter.com/rjPSQQWUQ5

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 14, 2018