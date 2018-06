Algunas fotografías de la publicación en la que también aparecen Senegal, Polonia y Japón, rivales de Colombia en el grupo H se viralizaron y los comentarios en rechazo no se hicieron esperar, pues hicieron otras selecciones ofensivas como la alusión a los ‘Papeles de Panamá’.

Otros solo aplaudieron las acertadas y creativas como el 11 del manga para Japón con personajes reconocidos de series animadas o de los relojes para Suiza, por su tradicional calidad.

Sin embargo, muchas personas también señalaron que las constantes series de televisión y películas sobre esa época oscura en la historia de Colombia que el país intenta superar, refuerza esta vinculación directa en otros países.

Entre tanto, otras personas también reclamaron respeto y le exigieron a la revista Panenka que ofrezca disculpas públicas al país por su elección en la edición del Mundial de Rusia.

En estas publicaciones se pueden ver algunos ejemplos, y el caso de Colombia:

Por cosas así @RevistaPanenka es tan especial. Te hacen un once con alguna tradición de cada país de #Rusia2018 (Panamá tiene trampa). Si cada mes es imperdible, este todavía lo es más. Muy fan de Japón y Serbia. pic.twitter.com/BMuFNlhtW1

“Isto é Rolex e Omega a segurarem as pontas no eixo da defesa e o Swatch solto lá na frente.” O onze da Suíça feito de relógios. Imperdível o antiguia do Mundial da @RevistaPanenka. pic.twitter.com/6nUzL5UWNw

— Sérgio Pires (@sergiomcpires) 12 de junio de 2018