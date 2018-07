“La política del departamento médico es no dar mucha información. Se habló de la lesión, sin dar la gravedad de la misma. Eso, para ayudar a especular un poco a los medios, no sólo de Colombia sino del exterior”, afirmó Ulloa el sábado pasado al ser entrevistado en el programa Debate Final de El Tiempo y Fox Sports.

En un comunicado de prensa oficial, la Selección Colombia informó que James Rodríguez padecía un edema menor sin rotura fibrilar en el sóleo derecho. Sin embargo, James se realizó exámenes médicos en Madrid y se habría confirmado que sí padecía una rotura fibrilar y tendría una incapacidad de dos a tres semanas.

Iván Mejía criticó enérgicamente lo hecho por el cuerpo médico del combinado nacional y el cuerpo técnico del mismo en el programa ‘La Polémica’ de Win Sports

“Tengo que expresar mi total y absoluto rechazo a la manipulación, a la desinformación y a la falta de respeto del señor Ulloa y del cuerpo técnico de la Selección Colombia y del señor Pascual (empresario afín a Pékerman) al periodismo y a la afición colombiana”, comenzó afirmando Mejía.

Segundos después, el analista enfatizó su mensaje y rechazó el “engaño” con el que se trató la lesión del ‘10’. “No nos pueden manipular, no nos pueden engañar de esa manera, no nos pueden meter mentiras de esa manera”, agregó.

Finalmente, Mejía insistió en la responsabilidad que tiene el médico de un equipo como la Selección Colombia: “El médico de la Selección Colombia no está para meter mentiras, está para cuidar los jugadores, no para prestarse a lo que quiere el técnico o el empresario Pascual y decirle mentiras al periodismo. Me siento completamente engañado”, concluyó.

Su postura fue secundada por César Augusto Londoño quien puntualizó: “Decir mentiras en el tema de James para ocultarle al técnico adversario su presencia me parece de suma gravedad. Sobre todo emitiendo un comunicado donde la Selección manifestó que James no tenía rotura fibrilar. Eso es gravísimo porque al engañarnos a nosotros engañan a la gente y yo responsabilizo al médico y al cuerpo técnico”.

A continuación, en video, el momento en el que Iván Mejía criticó el manejo que se le dio en la Selección Colombia a la lesión de James Rodríguez: