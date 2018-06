Aunque todavía no se conocen declaraciones suyas sobre el 3-0 que Croacia le propinó a Argentina en Nóvgorod, en la segunda fecha del Grupo D, sí se conocen las imágenes de sus reacciones durante el encuentro.

Horas antes del partido entre suramericanos y europeos el jugador español Sergio Ramos afirmó que “el fútbol argentino sabe perfectamente que Maradona está a años luz del mejor jugador argentino que para mí es Lio Messi”; declaraciones que se suman a las imágenes de Maradona sufriendo en el estadio, en medio del despliegue mediático tras la victoria Croata.

Estas son algunas de las imágenes de Diego Armando Maradona, gesticulando su impotencia ante el desempeño de Messi y compañía:

#Maradona speaks for all of #Argentina right now. #WorldCup pic.twitter.com/KBOPlsbKaa

— Eliott C. McLaughlin (@EliottCNN) June 21, 2018