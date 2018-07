Sin embargo, durante el encuentro Fernando Muslera no pasaba por un buen momento, pues días antes falleció uno de sus tíos y su abuela, según dijo un familiar al diario El País.

El guardameta no hizo público el difícil momento por el que está pasando, pero según información citada por el diario Olé, Muslera agradeció el cariño y apoyo que recibió después de su error.

“Sentir el apoyo de todos es lo máximo. De los compañeros, de la familia, de amigos, de muchos arqueros que ni siquiera son uruguayos y me han llamado o me han escrito… La verdad me pone feliz porque saben el esfuerzo que uno hace. Es parte del fútbol”.

