Hay que recordar que una molestia en el gemelo izquierdo de James Rodríguez lo tiene en duda para el primer juego de la Selección Colombia ante Japón, el martes 19 de junio, a pesar de que en rueda de prensa el delantero ‘cafetero’ Carlos Bacca dijo que lo de James y Wílmar Barrios era una “pequeña molestia”.

Para El Espectador, Juan Fernando Quintero surge como el sustituto ‘natural’ del 10 de la Selección: “El volante ofensivo del River Plate argentino de 25 años y que disputó el Mundial brasileño, zurdo como James, es un conductor con las mismas características, de buena visión en el juego interno y fuerte pegada de media distancia”, señala el diario bogotano.

Por su parte, el periodista Gabriel Meluk, de El Tiempo, expresa cierta preocupación por lo que sucede, sobre todo, con James: “Máxima preocupación hay en la Selección Colombia. A cuatro días del debut en el Campeonato Mundial, contra Japón, el próximo martes, James Rodríguez, su estrella, su figura, su mejor jugador, no está fijo para ese partido por un problema en el gemelo izquierdo que no le permitió entrenar este jueves con el resto del equipo”.

Meluk, para tranquilizar, recurre al comunicado de la Selección, que dice que la molestia del James “no es nada grave” y ruega para eso sea así.

Por lo pronto, se sabe que en el entrenamiento del jueves, José Pékerman puso a ‘Quinterito’ a jugar como armador de los 2 equipos que se conformaron durante la jornada, lo que demuestra que Juan Fernando es protagonista y una alternativa para suplir la eventual ausencia de James.

En un alto porcentaje la generación del fútbol ofensivo de Colombia pasa por el pie izquierdo de James, dice un cable de AFP, apoyado por la versatilidad sobre las bandas de Juan Guillermo Cuadrado (Juventus) y Mateus Uribe (América, México), éste último una de las nuevas apuestas del argentino Pékerman.

Pékerman acostumbra un esquema táctico de 4-2-3-1, siendo Radamel Falcao García (AS Mónaco) el único punta. ¿Cambiaría el módulo ante una eventual baja de James? ¿Rodearía mejor a Falcao?

Si el argentino decidiera colocar un delantero que trabajara por las bandas, como Luis Muriel (Sevilla), para acompañar a Falcao, lo que supondría la salida de Uribe para conformar un 4-2, se perdería el equilibrio que ofrecen los volantes externos en el módulo acostumbrado.

Pero lo mejor es no adelantarse hasta tanto no se conozca la condición física real de James Rodríguez, o si aún no siendo algo tan grave, el cuerpo técnico decida no ponerlo como inicialista contra Japón.