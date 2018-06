El sábado 30 de junio Francia (primero del grupo C) se medirá con Argentina (segundo del D) a las 9:00 a.m., hora colombiana. Posteriormente, a la 1:00 p.m., Uruguay (primero del A) chocará con Portugal (segundo del B).

Al día siguiente, España (primero del B) enfrentará a las 9:00 a .m. a Rusia (segundo del A), mientras que a la 1:00 p.m. Croacia (primero del D) jugará frente a Dinamarca (segundo del C).

El artículo continúa abajo

Programación completa:

Sábado 30 de junio

9:00 a.m. – Francia vs. Argentina

1:00 p.m. – Uruguay vs. Portugal

Domingo 1 de julio

9:00 p.m. – España vs. Rusia

1:00 p.m. – Croacia vs. Dinamarca

Las otras 4 llaves de los octavos de final no se han definido aún; sin embargo, se llevarán a cabo de la siguiente manera:

Lunes 2 de julio

9:00 a.m. – 1º del E vs. 2º del F

1:00 p.m. – 1º del G vs. 2º del H

Martes 3 de julio

9:00 a.m. – 1º del F vs. 2º del E

1:00 p.m. – 1º del H vs. 2º del G